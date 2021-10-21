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В детсадах и яслях во время нерабочих дней создадут дежурные группы

Родителей малышей поручили оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы.

21 октября, 09:13
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Министерство просвещения РФ организует дежурные группы в детских садах и яслях страны на время нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", — сообщила пресс-служба министерства.

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Напомним, 20 октября Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября. В документе подчёркивается, что эти меры приняты в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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