В детсадах и яслях во время нерабочих дней создадут дежурные группы

Министерство просвещения РФ организует дежурные группы в детских садах и яслях страны на время нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", — сообщила пресс-служба министерства.