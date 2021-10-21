В Москве за сутки выявили 7897 случаев ковида — это максимум с 26 июня
В течение дня госпитализирован 1531 житель столицы, на ИВЛ находится 651 человек.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
За сутки госпитализирован 1531 житель столицы, на ИВЛ находится 651 человек, скончалось 77 пациентов. После лечения выздоровело ещё 4272 человека.
Из-за роста заболеваемости ковидом в столице вводятся новые ограничительные меры. С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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