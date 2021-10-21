В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

В российских школах планируют объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября включительно — на эти дни выпадает нерабочий период, который накануне ввёл президент РФ Владимир Путин.

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, 20 октября глава государства подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября. В документе подчёркивается, что эти меры приняты в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.