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Ночь на 22 октября станет самой тёплой в Москве за 73 года

Столбики термометров ночью в столице поднимутся до +9… +11 градусов.

21 октября, 08:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ночь с четверга на пятницу в Москве будет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу, столбики термометров ночью в столице поднимутся до +9… +11 градусов. Это станет абсолютным максимумом за всё время существования базовой метеостанции на ВДНХ, которая начала работу в 1948 году. Тишковец отметил, что в Подмосковье будет ещё теплее — до +12.

А, между прочим, в Москве накануне выпал первый снег. Об осадках сообщили жители северных районов столицы — Отрадного, Бибирева, Измайлова и Зеленограда.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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