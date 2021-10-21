Ночь на 22 октября станет самой тёплой в Москве за 73 года
Столбики термометров ночью в столице поднимутся до +9… +11 градусов.
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Ночь с четверга на пятницу в Москве будет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Согласно прогнозу, столбики термометров ночью в столице поднимутся до +9… +11 градусов. Это станет абсолютным максимумом за всё время существования базовой метеостанции на ВДНХ, которая начала работу в 1948 году. Тишковец отметил, что в Подмосковье будет ещё теплее — до +12.
А, между прочим, в Москве накануне выпал первый снег. Об осадках сообщили жители северных районов столицы — Отрадного, Бибирева, Измайлова и Зеленограда.
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