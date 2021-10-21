Ночь на 22 октября станет самой тёплой в Москве за 73 года

Ночь с четверга на пятницу в Москве будет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу, столбики термометров ночью в столице поднимутся до +9… +11 градусов. Это станет абсолютным максимумом за всё время существования базовой метеостанции на ВДНХ, которая начала работу в 1948 году. Тишковец отметил, что в Подмосковье будет ещё теплее — до +12.