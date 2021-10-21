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Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА после отборочных матчей ЧМ-2022

В октябре команда Валерия Карпина победила Словакию (1:0) и Словению (2:1).

21 октября, 08:20
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды — 1495,45 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в середине сентября, сборная России добавила в свой актив более 22 баллов и поднялась на четыре позиции.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1832,33 очка). Вторыми идут бразильцы (1820,36), на третье место вышли французы (1779,24), выигравшие в середине октября Лигу наций. Команда Италии (1750,52), ставшая победителем Евро-2020, занимает четвёртую строчку.

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В начале октябре команда Валерия Карпина провела два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россияне победили команды Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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