Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА после отборочных матчей ЧМ-2022

Сборная России по футболу поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды — 1495,45 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в середине сентября, сборная России добавила в свой актив более 22 баллов и поднялась на четыре позиции.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1832,33 очка). Вторыми идут бразильцы (1820,36), на третье место вышли французы (1779,24), выигравшие в середине октября Лигу наций. Команда Италии (1750,52), ставшая победителем Евро-2020, занимает четвёртую строчку.