Онищенко призвал россиян "не ступать на тропу безумства" в нерабочие дни
По его словам, результат от антиковидных ограничений будет только тогда, когда жители будут выполнять все противоэпидемиологические правила.
Геннадий Онищенко. Фото © Государственная дума
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян "не ступать на тропу безумства", не покупать билеты на юга, а остаться в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома.
По его словам, на государственных телеканалах появилась реклама, которая создаёт ажиотаж и заманивает россиян в Крым, однако не предупреждает, что лететь туда сейчас очень опасно. Из-за скопления людей в самолётах, на пляжах и набережных заразиться коронавирусом очень легко, особенно при нынешних достаточно высоких показателях заболеваемости.
"Если, получив эту возможность (речь о выходных. — Прим. Лайфа), все мы будем соблюдать противоэпидемиологические правила, проведём время в семье, а те, у кого есть возможность, смогут выехать за город. Вот тогда результат будет. Кто ещё не ступил на тропу безумства, не купил билет, пусть лучше этого не делает, а проведёт время содержательно, с внуками, с детьми", — обратился к россиянам Онищенко в ходе интервью kp.ru.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Комментариев: 0