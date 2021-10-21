Онищенко призвал россиян "не ступать на тропу безумства" в нерабочие дни

По его словам, на государственных телеканалах появилась реклама, которая создаёт ажиотаж и заманивает россиян в Крым, однако не предупреждает, что лететь туда сейчас очень опасно. Из-за скопления людей в самолётах, на пляжах и набережных заразиться коронавирусом очень легко, особенно при нынешних достаточно высоких показателях заболеваемости.

"Если, получив эту возможность (речь о выходных. — Прим. Лайфа), все мы будем соблюдать противоэпидемиологические правила, проведём время в семье, а те, у кого есть возможность, смогут выехать за город. Вот тогда результат будет. Кто ещё не ступил на тропу безумства, не купил билет, пусть лучше этого не делает, а проведёт время содержательно, с внуками, с детьми", — обратился к россиянам Онищенко в ходе интервью kp.ru.