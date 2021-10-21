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Онищенко призвал россиян "не ступать на тропу безумства" в нерабочие дни

По его словам, результат от антиковидных ограничений будет только тогда, когда жители будут выполнять все противоэпидемиологические правила.

21 октября, 08:15
<p>Геннадий Онищенко. Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/50751/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

Геннадий Онищенко. Фото © Государственная дума

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян "не ступать на тропу безумства", не покупать билеты на юга, а остаться в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома.

По его словам, на государственных телеканалах появилась реклама, которая создаёт ажиотаж и заманивает россиян в Крым, однако не предупреждает, что лететь туда сейчас очень опасно. Из-за скопления людей в самолётах, на пляжах и набережных заразиться коронавирусом очень легко, особенно при нынешних достаточно высоких показателях заболеваемости.

"Если, получив эту возможность (речь о выходных. — Прим. Лайфа), все мы будем соблюдать противоэпидемиологические правила, проведём время в семье, а те, у кого есть возможность, смогут выехать за город. Вот тогда результат будет. Кто ещё не ступил на тропу безумства, не купил билет, пусть лучше этого не делает, а проведёт время содержательно, с внуками, с детьми", — обратился к россиянам Онищенко в ходе интервью kp.ru.

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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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