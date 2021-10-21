Более миллиарда человек привили от ковида в Индии
Однако страна продолжает оставаться на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения.
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Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия обнародовал статистику о числе привитых от коронавируса жителей.
Согласно его данным, уже вакцинировалось 1 000 000 153 человека.
"Поздравляем Индию", — написал он в "Твиттере".
Таким образом, Индия стала второй страной после Китая, привившей от ковида более 1 миллиарда человек. Однако государство по-прежнему остаётся на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания. По данным местного Минздрава, всего с марта прошлого года общее число заразившихся превысило 34,1 миллиона, выздоровело более 33,4 миллиона, умерло более 452 тысяч.
А ранее иммунолог рассказал об опасном отличии "индийского" штамма ковида от "китайского". По его словам, вторая вариация способна очень быстро вызывать тяжёлое течение заболевания.
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