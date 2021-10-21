Более миллиарда человек привили от ковида в Индии

Таким образом, Индия стала второй страной после Китая, привившей от ковида более 1 миллиарда человек. Однако государство по-прежнему остаётся на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания. По данным местного Минздрава, всего с марта прошлого года общее число заразившихся превысило 34,1 миллиона, выздоровело более 33,4 миллиона, умерло более 452 тысяч.