Врач назвала заболевания, при которых опасно есть чеснок

Чеснок зарекомендовал себя в народе как эффективное средство для поддержания иммунитета и борьбы с вирусами. Однако он, как и любое лекарственное растение, имеет свои противопоказания. О них рассказала семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич.

По её словам, благодаря содержанию большого количества цинка чеснок действительно является отличным противовирусным средством и способствует укреплению иммунной системы. Но чрезмерное его употребление может нанести вред организму. Если у человека нет проблем с желудком и кишечником, нет дискомфорта от чеснока, то в день можно съесть пару долек. Если же имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, употреблять растение нельзя.

"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Ещё его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой всё-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", — предупредила диетолог в интервью радио Sputnik.