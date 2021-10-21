Врач назвала заболевания, при которых опасно есть чеснок
Если у человека нет проблем с желудком и кишечником, то в день можно съесть пару долек.
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Чеснок зарекомендовал себя в народе как эффективное средство для поддержания иммунитета и борьбы с вирусами. Однако он, как и любое лекарственное растение, имеет свои противопоказания. О них рассказала семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич.
По её словам, благодаря содержанию большого количества цинка чеснок действительно является отличным противовирусным средством и способствует укреплению иммунной системы. Но чрезмерное его употребление может нанести вред организму. Если у человека нет проблем с желудком и кишечником, нет дискомфорта от чеснока, то в день можно съесть пару долек. Если же имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, употреблять растение нельзя.
"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Ещё его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой всё-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", — предупредила диетолог в интервью радио Sputnik.
Ранее врач дал советы, которые помогут уберечься от простуды в осенний период. По его словам, многие не могут быстро адаптироваться к погоде и понять, что температура уже достигает показателей, близких к нулю. Из-за этого зачастую на улице можно встретить легко одетых людей.
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