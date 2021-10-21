Глава Крыма назвал условие для отмены антиковидных ограничений
Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к введённым мерам, проявить ответственность, терпение и дисциплину.
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Есть только один надёжный способ защитить себя и своих близких от коронавируса и быстрее вернуться к привычному образу жизни — это вакцинация, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Если вы ещё не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик. Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни", — написал он в телеграм-канале.
Также Аксёнов призвал крымчан с пониманием отнестись к введённым ограничениям, проявить ответственность, терпение и дисциплину. Он попросил жителей региона воздержаться от массовых выездов на природу, в другие регионы и сократить количество контактов, а также соблюдать в нерабочие дни всем известные меры эпидемиологической безопасности.
Напомним, 20 октября в Крыму ввели обязательные QR-коды в гостиницах и кафе. Заменить их может сертификат о прохождении вакцинации или отрицательный ПЦР-тест давностью не более семи дней. Также жителей республики старше 65 лет переводят на домашний режим с 25 октября. Данные меры были введены после того, как президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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