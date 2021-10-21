Глава Крыма назвал условие для отмены антиковидных ограничений

Есть только один надёжный способ защитить себя и своих близких от коронавируса и быстрее вернуться к привычному образу жизни — это вакцинация, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Если вы ещё не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик. Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни", — написал он в телеграм-канале.