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Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде арестовали на два месяца

Суд принял во внимание тяжесть и обстоятельства преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия.

21 октября, 08:15
<p>Фото © <a href="https://t.me/sudpress35/3023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Вологодской области</a></p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Вологодской области

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде 40-летняя Ульяна Ланская арестована до 18 декабря. Такое решение вынес сегодня Вологодский городской суд.

"Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершённого преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил её под стражу по 18 декабря 2021 года включительно", — говорится в сообщении суда.

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Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав. По предварительным данным, на этом настояли родители женщины из-за её диагноза. Сейчас маленькая дочка и 16-летний сын Ульяны живут с тётей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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