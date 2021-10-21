Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде арестовали на два месяца

"Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершённого преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил её под стражу по 18 декабря 2021 года включительно", — говорится в сообщении суда.

Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав. По предварительным данным, на этом настояли родители женщины из-за её диагноза. Сейчас маленькая дочка и 16-летний сын Ульяны живут с тётей.