В России подскочили цены на билеты в театр

Билеты на спектакли в театры этой осенью подорожали примерно на 15–20%, средняя стоимость одного билета в Москве достигла 2365 рублей, а в регионах — 827 рублей. Об этом сообщил РБК руководитель сервиса "Яндекс.Афиша" Дмитрий Субботин.

В прошлом году средняя стоимость билета в московские театры достигала 1930 рублей, а в допандемийный 2019-й — 1831 рубль. В Санкт-Петербурге средняя стоимость билета составляет 1576 рублей, в 2020-м она равнялась 1327 рублям, в 2019-м — 1350. В регионах в прошлом году можно было купить билет в театр за 722 рубля.





"Главная причина роста цен на билеты — пандемия. На сегодняшний день ограничения по посещаемости составляют не по процентам, а по количеству зрителей — не более 500. Зал нашей Большой сцены может вместить в себя 1375 человек, соответственно, 500 человек — это даже не 50% рассадки. Кроме того, влияет репертуарная политика театра. И третий момент — появление спектаклей, на которые наблюдается повышенный спрос", — объяснили в МХАТ имени Горького.



