НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

Решение связано с иском о системе электронных платежей, которая используется в устройствах.

21 октября, 07:45
<p>Фото © Getty Images / Wang Gang / VCG </p>

Фото © Getty Images / Wang Gang / VCG

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и её российской "дочке" ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, а также реализацию и хранение 61 моделей смартфонов. Запрет касается моделей от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Причиной такого решения является патентный спор — швейцарская "Сквин СА" подала иск к ООО "Самсунг электроникс Рус компани" и Samsung Electronics Co Ltd. из-за платёжного сервиса Samsung Pay. По версии компании, сервис нарушает её право на охраняемое российским патентом изобретение "Система электронных платежей".

В России могут запретить платёжную систему Samsung Pay

В России могут запретить платёжную систему Samsung Pay

Ранее сообщалось, что Samsung представила новый смартфон с гибким дисплеем и скрытой фронталкой.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1