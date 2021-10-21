В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и её российской "дочке" ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, а также реализацию и хранение 61 моделей смартфонов. Запрет касается моделей от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.