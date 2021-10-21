В России запретили продажу более 60 моделей смартфонов Samsung
Решение связано с иском о системе электронных платежей, которая используется в устройствах.
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Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и её российской "дочке" ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, а также реализацию и хранение 61 моделей смартфонов. Запрет касается моделей от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Причиной такого решения является патентный спор — швейцарская "Сквин СА" подала иск к ООО "Самсунг электроникс Рус компани" и Samsung Electronics Co Ltd. из-за платёжного сервиса Samsung Pay. По версии компании, сервис нарушает её право на охраняемое российским патентом изобретение "Система электронных платежей".
Ранее сообщалось, что Samsung представила новый смартфон с гибким дисплеем и скрытой фронталкой.
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