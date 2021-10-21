Россиянин трагически погиб во время отдыха в Турции

Российский турист трагически погиб во время отдыха в турецкой Анталье. Как сообщили в Генконсульстве РФ, мужчина ушёл купаться 17 октября поздно вечером и утонул.

"Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море", — рассказали в дипмиссии.