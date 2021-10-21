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Россиянин трагически погиб во время отдыха в Турции

40-летний мужчина пропал 17 октября, а спустя двое суток обнаружили его тело.

21 октября, 07:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский турист трагически погиб во время отдыха в турецкой Анталье. Как сообщили в Генконсульстве РФ, мужчина ушёл купаться 17 октября поздно вечером и утонул.

"Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море", рассказали в дипмиссии.

Прокуратура Антальи официально уведомила российскую сторону о гибели туриста. Обстоятельства трагедии выясняются. Генконсульство РФ в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами транспортировки тела на родину.

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Полиция допрашивает персонал отеля в Албании, где погибли российские туристы

Ранее четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Скончавшиеся были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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