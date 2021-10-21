Россиянин трагически погиб во время отдыха в Турции
40-летний мужчина пропал 17 октября, а спустя двое суток обнаружили его тело.
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Российский турист трагически погиб во время отдыха в турецкой Анталье. Как сообщили в Генконсульстве РФ, мужчина ушёл купаться 17 октября поздно вечером и утонул.
"Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море", — рассказали в дипмиссии.
Прокуратура Антальи официально уведомила российскую сторону о гибели туриста. Обстоятельства трагедии выясняются. Генконсульство РФ в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами транспортировки тела на родину.
Ранее четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании накануне около 11 часов вечера. Скончавшиеся были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.
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