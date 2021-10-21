В Красноярске подростка засосало в грязевую яму

В Красноярске подростка по пояс засосало в грязевую яму. Видео © Instagram / chpkrsk

В Красноярске на улице Партизанской произошёл прорыв трубы с холодной водой. Коммунальщики устранили проблему, а образовавшуюся яму засыпали грунтом. Такое покрытие оказалось не очень надёжным: когда подросток решил пройти по свежей насыпи, его засосало в грязь.

Видео инцидента опубликовано в инстаграм-аккаунте "ЧП Красноярск". На кадрах видно, как трое подростков с помощью палки пытаются вытащить друга, по пояс завязшего в яме. Затем к спасательной операции присоединяется прохожий. Мужчина за руки пытается вытянуть мальчика, но безуспешно. Тогда подросток пробует палкой раскопать грязь вокруг себя и спастись самостоятельно. При этом место огорожено специальными красными лентами. Подростки были предупреждены о том, что заходить в эту зону опасно.