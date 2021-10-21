В Красноярске подростка засосало в грязевую яму
При этом место было огорожено специальными красными лентами. Коммунальщики предупреждали, что заходить в эту зону опасно.
В Красноярске подростка по пояс засосало в грязевую яму. Видео © Instagram / chpkrsk
В Красноярске на улице Партизанской произошёл прорыв трубы с холодной водой. Коммунальщики устранили проблему, а образовавшуюся яму засыпали грунтом. Такое покрытие оказалось не очень надёжным: когда подросток решил пройти по свежей насыпи, его засосало в грязь.
Видео инцидента опубликовано в инстаграм-аккаунте "ЧП Красноярск". На кадрах видно, как трое подростков с помощью палки пытаются вытащить друга, по пояс завязшего в яме. Затем к спасательной операции присоединяется прохожий. Мужчина за руки пытается вытянуть мальчика, но безуспешно. Тогда подросток пробует палкой раскопать грязь вокруг себя и спастись самостоятельно. При этом место огорожено специальными красными лентами. Подростки были предупреждены о том, что заходить в эту зону опасно.
Ранее в Новосибирске огромная яма "поглотила" два автомобиля. Водителей в этот момент в машинах не было, ведь всё произошло на парковке. Авто оказались повреждены, но никто из людей не пострадал.
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