Подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" в Белом море

В ходе испытаний атомная подводная лодка "Князь Олег" выполнила пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря. Цель была успешно поражена, сообщили в Министерстве обороны России.

"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчётное время успешно прибыли в заданный район", — отметили в ведомстве.