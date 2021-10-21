Подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" в Белом море
Стрельба осуществлялась из подводного положения по полигону Кура на Камчатке.
Фото © ТАСС / Олег Кулешов
В ходе испытаний атомная подводная лодка "Князь Олег" выполнила пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря. Цель была успешно поражена, сообщили в Министерстве обороны России.
"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчётное время успешно прибыли в заданный район", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал о том, что атомная подлодка "Белгород" завершит испытания до конца текущего года. Также к ней присоединится ещё две субмарины — "Новосибирск" и "Князь Олег".
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