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Подлодка "Князь Олег" выполнила пуск ракеты "Булава" в Белом море

Стрельба осуществлялась из подводного положения по полигону Кура на Камчатке.

21 октября, 07:00
<p>Фото © ТАСС / Олег Кулешов</p>

Фото © ТАСС / Олег Кулешов

В ходе испытаний атомная подводная лодка "Князь Олег" выполнила пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря. Цель была успешно поражена, сообщили в Министерстве обороны России.

"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчётное время успешно прибыли в заданный район", — отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал о том, что атомная подлодка "Белгород" завершит испытания до конца текущего года. Также к ней присоединится ещё две субмарины — "Новосибирск" и "Князь Олег".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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