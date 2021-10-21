Очевидцы сообщили о взрыве в котельной в Екатеринбурге, но всё оказалось не так страшно
В здании цеха выбило стёкла от ударной волны, сработала пожарная сигнализация, поэтому на место прибыли пожарные.
Очевидцы сообщили о взрыве в котельной в Екатеринбурге. Видео © Телеграм-канал E1.RU
Очевидцы сообщили о взрыве на улице Гурзуфской в Екатеринбурге. По данным источника Лайфа, инцидент произошёл в котельной. Пострадавших и разрушений нет, режим работы не нарушен.
Как сообщает E1.RU, у некоторых жителей ближайших домов взрывной волной открыло двери. При этом в котельной екатеринбуржцев успокоили — взрыва не было, была апробация.
"На гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению. Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет", — говорится в сообщении.
Как уточняет E1.RU, в здании цеха котельной выбило стёкла от ударной волны. Сработала пожарная сигнализация.
А ранее взрыв прогремел в торговом центре "Атлас" под Воронежем. Было повреждено около 30 кв. метров внешней декоративной обшивки здания, выбито окно и повреждён подвесной потолок. На месте происшествия обнаружены части самодельного взрывного устройства и фрагменты раскуроченного мобильного телефона. К расследованию ЧП подключилась ФСБ.
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