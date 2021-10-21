"Природа перебросила на месяц назад": В Москве после снегопада резко потеплеет до +13
При этом в столице и области до вечера пятницы объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра.
Фото © Агентство "Москва" / Воронин Денис
Резкое потепление до +13 градусов прогнозируют в Москве после вчерашнего снегопада. При этом местами будет дождливо, а атмосферное давление резко упадёт. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Мы ожидаем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможны небольшие дожди. В столице сегодня взрывной всплеск температуры до плюс 11–13 градусов, в Подмосковье — плюс 9–14. По сути, нас природа перебросила в климатическое прошлое на месяц назад, такая температура соответствует многолетним показателям конца сентября", — цитирует эксперта РИА "Новости".
Атмосферное давление резко упадёт ниже нормы — до 732 миллиметров ртутного столба. Кроме того, будет ветрено: до вечера пятницы Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.
А накануне вечером в Москве выпал первый снег. Хоть настоящим зимним снегопадом его пока не назовёшь, на мокрый дождь в первые дни заморозков он тоже уже не похож. В Гидрометцентре ранее прогнозировали снегопад в столице именно 20 октября. Вчера температура воздуха опускалась до 2–4 градусов тепла, но из-за ветра ощущалась как минусовая.
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