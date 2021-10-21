Резкое потепление до +13 градусов прогнозируют в Москве после вчерашнего снегопада. При этом местами будет дождливо, а атмосферное давление резко упадёт. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мы ожидаем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможны небольшие дожди. В столице сегодня взрывной всплеск температуры до плюс 11–13 градусов, в Подмосковье — плюс 9–14. По сути, нас природа перебросила в климатическое прошлое на месяц назад, такая температура соответствует многолетним показателям конца сентября", — цитирует эксперта РИА "Новости".

Атмосферное давление резко упадёт ниже нормы — до 732 миллиметров ртутного столба. Кроме того, будет ветрено: до вечера пятницы Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.