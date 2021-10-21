Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников ЖКХ

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб ходят по квартирам, предлагая поставить поддельные газоанализаторы или фильтры по очистке воды. Об этом сообщил юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин.

По его словам, одним из популярных видов мошенничества в сфере ЖКХ является предложение установить газоанализатор, который якобы помогает избежать взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах. Жильцам предлагают купить прибор, который вешается над газовой плитой и издаёт звуковой сигнал в случае утечки газа.

"Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передаётся на пульт аварийной газовой службы. Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации", — приводит слова Балдина РИА "Новости".

Также распространён способ мошенничества, когда лжесотрудники управляющих компаний и аварийных служб настоятельно предлагают россиянам приобрести специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. По словам юриста, в данной ситуации суть обмана заключается в том, что мошенники для демонстрации необходимости такого фильтра заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет цвет. Балдин напомнил, что проверкой качества воды занимаются Роспотребнадзор и Водоканал. Кроме того, не стоит забывать, что эта процедура проходит не в самой квартире, а на входе водопровода в дом. Юрист также призвал помнить, что на стадии подачи воды в централизованную систему она проходит многоступенчатую очистку. Он отметил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не продают фильтры жителям дома.

Есть и другая схема, которая популярна среди мошенников. Как сообщил Балдин, нередко к собственникам жилья приходят якобы сотрудники управляющей компании и под видом федеральной программы предлагают проверить и в дальнейшем заменить окна в квартире. По словам эксперта, в большинстве случаев гражданам будут установлены стеклопакеты сомнительного качества и по завышенной цене. При этом реальные госорганы и управляющие компании не проводят замену окон. Такая схема рассчитана на лиц преклонного возраста, которые в силу своей доверчивости не читают договор, написанный мелким шрифтом, поведал юрист.