Более трети россиян не доверили бы работодателю свою биометрию

38% работающих россиян не готовы предоставлять свои биометрические данные работодателю без дополнительных условий. На это согласны всего 8% опрошенных сотрудников. Такие данные исследования компаний HeadHunter и "Инфосистемы Джет" приводит РБК.

43% готовы передать биометрию, например, для доступа на территорию компании, 39% — для доступа в помещения, 34% — для входа в систему компьютера, 30% — для подтверждения значимых операций и доступа к критическому оборудованию, 23% — для учёта рабочего времени, 19% — для оплаты в корпоративной столовой.





41% опрошенных готовы дать согласие на обработку отпечатка пальца, а 35% — на обработку изображения лица.

Несмотря на удобство этих технологий, у многих работников есть опасения: 43% респондентов боятся, что их данные похитят и используют без их ведома, 29% назвали данные биометрии "слишком личными".