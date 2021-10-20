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Москву сковали девятибалльные пробки из-за первого снега

Более всего движение затруднено на МКАД, кольцах, а также в центре города.

20 октября, 18:26
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mosdtp/4021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Москва на дорогах</a></p>

Фото © Telegram / Москва на дорогах

Выпавший в Москве первый снег и вечерний час пик привели к девятибалльным пробкам на дорогах. Об этом сообщает Дептранс столицы в своём телеграм-канале.

"Вечерний час пик вкупе со снегом — и на дорогах девять баллов. Основные затруднения на МКАД, кольцах и в центре. Скорость движения в городе: 22 км/ч", — отмечается в сообщении.

На обстановку на дорогах повлияли также ремонтные работы на нескольких эстакадах в пределах ТТК и на некоторых участках МКАД (90-й км; 85-й км; 26-й км; ТТК, Рижская эстакада; ТТК, Савёловская эстакада; Волгоградский проспект; Большой Краснохолмский мост в обоих направлениях).

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве выпал первый снег. В Гидрометцентре прогнозировали, что снегопад придёт в столицу именно 20 октября.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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