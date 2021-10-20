Человечество предупредили о катастрофических последствиях ядерной войны

Учёные из Ратгерского университета в Нью-Джерси, США, спрогнозировали долговременное изменение климата в случае применения ядерного оружия. Результаты их работы опубликованы в журнале JGR: Atmospheres.

Исследователи смоделировали последствия как локального, так и мирового конфликта с использованием ядерных вооружений. Чтобы изучить влияние ядерной войны на озон, они создали современную климатическую модель, которая подразумевает выбросы аэрозолей и оксида азота. Таким образом выяснилось, что применение атомной бомбы может надолго разрушить озоновый слой Земли, а это может привести к мощнейшему ультрафиолетовому излучению. Такие последствия нанесут огромный ущерб не только здоровью людей, но и продуктам питания.

По мнению учёных, в результате регионального ядерного конфликта (например, индо-пакистанского) в атмосферу попадёт пять мегатонн сажи, а интенсивность УФ-излучения вырастет за год. Для изучения последствий мировой войны учёные взяли модель России и США — так, в результате ядерного конфликта произойдёт выброс 150 мегатонн сажи, излучение повысится через восемь лет, а озоновый слой сократится на 75% и не восстановится в течение 15 лет.