Саакашвили в Грузии предъявили новое обвинение

Очередное обвинение было предъявлено Саакашвили в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор и зачитал арестанту постановление в присутствии его адвокатов. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Такое преступление влечёт за собой лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.