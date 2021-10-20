Саакашвили в Грузии предъявили новое обвинение
По новому уголовному делу политику грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.
Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Архип Верещагин
Генпрокуратура Грузии официально обвинила экс-президента страны Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".
Очередное обвинение было предъявлено Саакашвили в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор и зачитал арестанту постановление в присутствии его адвокатов. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Такое преступление влечёт за собой лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Ранее Лайф писал о том, что голодающему Саакашвили выделили отдельный этаж в тбилисской клинике. Для политика введут беспрецедентные меры безопасности: изолированная палата и конвой.
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