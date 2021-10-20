НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Саакашвили в Грузии предъявили новое обвинение

По новому уголовному делу политику грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.

20 октября, 17:40
<p>Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Архип Верещагин</p>

Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Генпрокуратура Грузии официально обвинила экс-президента страны Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".

Очередное обвинение было предъявлено Саакашвили в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор и зачитал арестанту постановление в присутствии его адвокатов. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". Такое преступление влечёт за собой лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили

Врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили

Ранее Лайф писал о том, что голодающему Саакашвили выделили отдельный этаж в тбилисской клинике. Для политика введут беспрецедентные меры безопасности: изолированная палата и конвой.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1