Во Франции объявили в розыск потрошителя, обезглавившего мужчину
Сотрудники правоохранительных органов предупредили, что злоумышленник может быть вооружён.
Фото © Twitter / Robert La PO17CE
На юго-востоке Франции, в городе Боллен, найдено обезглавленное и выпотрошенное тело мужчины. Жандармерия департамента Воклюз опубликовала фото убийцы.
Полицейские также пояснили, что версия теракта не является приоритетной. Они предупредили местных жителей, что предполагаемый преступник может быть вооружён. Тело убитого нашли в его доме. Для поисков скрывшегося преступника мобилизованы 86 правоохранителей, в том числе 15 муниципальных полицейских и кинологическая команда.
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