Во Франции объявили в розыск потрошителя, обезглавившего мужчину

Полицейские также пояснили, что версия теракта не является приоритетной. Они предупредили местных жителей, что предполагаемый преступник может быть вооружён. Тело убитого нашли в его доме. Для поисков скрывшегося преступника мобилизованы 86 правоохранителей, в том числе 15 муниципальных полицейских и кинологическая команда.