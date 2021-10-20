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В Екатеринбурге задержаны ещё двое подозреваемых по делу об отравлении метанолом

После случившегося полицейские и оперативники ФСБ провели рейды, в ходе которых было изъято более 10 тонн контрафактного алкоголя.

20 октября, 17:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Екатеринбурге задержаны ещё двое фигурантов по делу об отравлении метиловым спиртом. По последним данным, от суррогатного алкоголя в Свердловской области скончалось 26 человек.

"Сегодня сотрудники УФСБ задержали ещё двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадало более 20 человек", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По сведениям агентства из правоохранительных органов, после отравления людей метанолом полицейские и оперативники ФСБ провели рейды. В ходе операции было изъято более 10 тонн контрафактного алкоголя.

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Напомним о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, первоначально сообщалось о 16 погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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