В Екатеринбурге задержаны ещё двое подозреваемых по делу об отравлении метанолом
После случившегося полицейские и оперативники ФСБ провели рейды, в ходе которых было изъято более 10 тонн контрафактного алкоголя.
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В Екатеринбурге задержаны ещё двое фигурантов по делу об отравлении метиловым спиртом. По последним данным, от суррогатного алкоголя в Свердловской области скончалось 26 человек.
"Сегодня сотрудники УФСБ задержали ещё двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадало более 20 человек", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По сведениям агентства из правоохранительных органов, после отравления людей метанолом полицейские и оперативники ФСБ провели рейды. В ходе операции было изъято более 10 тонн контрафактного алкоголя.
Напомним о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, первоначально сообщалось о 16 погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города.
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