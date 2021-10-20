В Екатеринбурге задержаны ещё двое подозреваемых по делу об отравлении метанолом

В Екатеринбурге задержаны ещё двое фигурантов по делу об отравлении метиловым спиртом. По последним данным, от суррогатного алкоголя в Свердловской области скончалось 26 человек.

"Сегодня сотрудники УФСБ задержали ещё двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадало более 20 человек", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По сведениям агентства из правоохранительных органов, после отравления людей метанолом полицейские и оперативники ФСБ провели рейды. В ходе операции было изъято более 10 тонн контрафактного алкоголя.