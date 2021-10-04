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Учёные назвали две наиболее вероятные причины апокалипсиса

Эксперты сомневаются, что привести человечество к концу света сможет извержение вулкана или падение на Землю астероида.

4 октября, 10:10

Фото © Pixabay

Учёные Кембриджского университета в Великобритании заявили, что природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести человечество к апокалипсису. Как пишет РИА ФАН, гибель цивилизации в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но маловероятна.

Специалисты считают, что с наибольшей вероятностью наша планета погибнет в результате ядерной войны. Второй возможной причиной уничтожения человечества могут стать выведенные в лабораторных условиях вирусы. По мнению учёных, к масштабному распространению опасных микроорганизмов может привести малейшая ошибка.

Что касается извержения вулкана или падения астероида, то они также могут привести к апокалипсису, однако это маловероятно, считают эксперты. Тем не менее учёные напомнили, что в 2031 году мимо Солнца пролетит самая крупная за всю историю наблюдений комета, но о столкновении с ней или возможных последствиях пока не предупреждали.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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