Акции Pinterest подскочили почти на 20% на фоне возможной сделки с PayPal

На фоне новости о возможной покупке фотохостинга Pinterest платёжной системой PayPal акции интернет-сервиса резко подорожали более чем на 18%. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи (NYSE).

В ходе торгов пиковая стоимость бумаг Pinterest достигала 66 долларов за штуку. По сравнению с прошлой ценой закрытия цена акции выросла на 18,74%. При этом бумаги PayPal наоборот стали дешевле. По данным биржи Nasdaq, к 19:34 мск стоимость акций платёжной системы упала до $259,47 за штуку (-4,5%). Согласно материалам торговой площадки, бумаги фотохостинга остановились на отметке $60,49 (+8,8%) за штуку.

Об интересе компании PayPal к сервису Pinterest ранее сообщало издание Bloomberg со ссылкой на источник. По его сведениям, фотохостинг был оценён покупателем в 70 долларов за акцию, что составляет около 39 миллиардов долларов за всю компанию.