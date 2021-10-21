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Песков ответил на вопрос о дате пресс-конференции Путина

При этом грядущее общение президента с прессой не будут совмещать с другими форматами.

21 октября, 05:49
<p>Фото © Павел Баранов / LIFE</p>

Фото © Павел Баранов / LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о предполагаемой дате проведения ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. По словам представителя Кремля, ориентировочно это произойдёт в декабре.

При этом грядущую пресс-конференцию не будут совмещать с другими форматами, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее Песков подтвердил, что президент планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Путин-2020. 10 цитат с главной пресс-конференции года

Путин-2020. 10 цитат с главной пресс-конференции года

Владимир Путин проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Перерыв был сделан, только когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 по май 2012 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса формат мероприятия пришлось изменить: часть журналистов находилась вместе с президентом в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, а часть общалась с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли, где, как правило, проводятся эти пресс-конференции. Прошлогодняя пресс-конференция длилась 4,5 часа и чуть не побила рекорд.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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