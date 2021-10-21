Песков ответил на вопрос о дате пресс-конференции Путина
При этом грядущее общение президента с прессой не будут совмещать с другими форматами.
Фото © Павел Баранов / LIFE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о предполагаемой дате проведения ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. По словам представителя Кремля, ориентировочно это произойдёт в декабре.
При этом грядущую пресс-конференцию не будут совмещать с другими форматами, сообщает РИА "Новости".
Напомним, ранее Песков подтвердил, что президент планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Владимир Путин проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Перерыв был сделан, только когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 по май 2012 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса формат мероприятия пришлось изменить: часть журналистов находилась вместе с президентом в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, а часть общалась с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли, где, как правило, проводятся эти пресс-конференции. Прошлогодняя пресс-конференция длилась 4,5 часа и чуть не побила рекорд.
Комментариев: 0