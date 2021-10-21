Россиян предупредили о подорожании алкоголя на 15% к Новому году

Алкогольные напитки — от игристых вин до водки — подорожают к Новому году на 15%. Это обусловлено тем, что с 2022 года вырастет акциз на алкогольную продукцию, производители напитков будут "закладывать" его в стоимость товаров заранее. Кроме того, на цены повлияет не лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе.

"Стоит ожидать роста цен на 10–15%. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растёт. Поэтому процентов на 15 — и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво", — рассказал "Вечерней Москве" председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Помимо алкоголя подорожают и продукты, в производстве которых используется зерно, например, печенье, хлеб и макароны.