Под Брянском пенсионер расстрелял участкового из мести за жену-самогонщицу

В Брянской области ищут ранее судимого местного жителя, который несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску. Сотрудник полиции был госпитализирован с ранением плеча, поясницы и живота.

"В совершении данного преступления подозревается житель посёлка Белые Берега Цуканов Валентин Михайлович, 1953 г.р. Может передвигаться на принадлежащих ему автомобилях: зелёный "Фольксваген-Транспортер" или серебристая "Нива". На территории Брянской области введён план "Перехват", — говорится на сайте регионального УМВД.

По данным SHOT, 34-летний полицейский Артём Ермаков рассказал, что некоторое время назад привлекал жену Цуканова к административному наказанию за торговлю самогоном. Супруга подозреваемого на допросе призналась, что в последний год у мужа начались проблемы с психикой. Они разъехались. Цуканов несколько раз говорил ей, что собирается убить Ермакова. Дома у подозреваемого нашли пистолет Макарова и немецкий сапёрный снаряд без взрывателя.