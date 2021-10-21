Сахалинский чиновник перевоплотился в проститутку в ролике TikTok и нарвался на проверку

На Сахалине уже второй день не теряет популярность небольшое видео из "Тиктока" с местным чиновником в главной и не самой лестной роли. Директора департамента администрации Холмского городского округа в герое скандального видео разоблачил источник Южно-Сахалинского новостного портала astv.ru.

"В роли шлюхи бюджетной — директор контрольно-правового департамента администрации Холмского городского округа Александр Шаронов, под его руководством работает отдел судебной и договорной работы. До этого он работал в районной прокуратуре", — рассказал собеседник издания.

В самом ролике чиновник снялся со своей знакомой: в первой части они примеряют тикток-маску "Дьявольский взгляд". Тогда Шаронов возмущается, комментируя свой облик словами: "Ну да… Почему она демон, а я — шлюха бюджетная". Во второй части видео покоритель "Тиктока" рассказывает анекдот, от которого "отпадут титьки", не скупясь на обсценные слова, что вызвало негодование у многих местных жителей.

В администрации заявили, что к созданию и размещению в Сети "контента подобной тематики относятся отрицательно". Там начали служебную проверку в отношении героя ролика.