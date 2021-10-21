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Сахалинский чиновник перевоплотился в проститутку в ролике TikTok и нарвался на проверку

Александр Шаронов руководит отделом судебной и договорной работы, нехватку там творчества он компенсирует в Сети.

21 октября, 08:05
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/bmOCeaIfTeA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Igor Kim</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Igor Kim

На Сахалине уже второй день не теряет популярность небольшое видео из "Тиктока" с местным чиновником в главной и не самой лестной роли. Директора департамента администрации Холмского городского округа в герое скандального видео разоблачил источник Южно-Сахалинского новостного портала astv.ru.

"В роли шлюхи бюджетной — директор контрольно-правового департамента администрации Холмского городского округа Александр Шаронов, под его руководством работает отдел судебной и договорной работы. До этого он работал в районной прокуратуре", — рассказал собеседник издания.

В самом ролике чиновник снялся со своей знакомой: в первой части они примеряют тикток-маску "Дьявольский взгляд". Тогда Шаронов возмущается, комментируя свой облик словами: "Ну да… Почему она демон, а я — шлюха бюджетная". Во второй части видео покоритель "Тиктока" рассказывает анекдот, от которого "отпадут титьки", не скупясь на обсценные слова, что вызвало негодование у многих местных жителей.

В администрации заявили, что к созданию и размещению в Сети "контента подобной тематики относятся отрицательно". Там начали служебную проверку в отношении героя ролика.

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Ранее в Сети появилось видео со "спящим" на заседании ростовским чиновником. Власти уверяют, что он просто прикрыл глаза.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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