Постпред РФ уличил ОЗХО в сокрытии важной информации по делу Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрывает от России важную информацию по делу Алексея Навального, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Технический секретариат по-прежнему скрывает важную информацию о том, были ли какие-то видео- и фотоматериалы следственных действий, которые проводила команда ОЗХО в Берлине, как проводилось разделение отобранных проб в Гааге перед отправкой этих материалов в сертифицированные лаборатории ОЗХО", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам дипломата, ОЗХО скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отравлен блогер. Шульгин уточнил, что немецкие партнёры в своём ответе на последний запрос РФ воспроизвели формулировки из доклада ОЗХО об обнаружении в организме Навального "биомаркеров ингибитора холинэстеразы, имеющих схожие характеристики с характеристиками химических веществ из приложения 1.14А и 1.15А к Химической конвенции". Другой информации там не предоставили.