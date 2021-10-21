Постпред РФ уличил ОЗХО в сокрытии важной информации по делу Навального
Дипломат рассказал об отказе специалистов организации предоставить формулу вещества, которым якобы был отравлен блогер.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрывает от России важную информацию по делу Алексея Навального, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.
"Технический секретариат по-прежнему скрывает важную информацию о том, были ли какие-то видео- и фотоматериалы следственных действий, которые проводила команда ОЗХО в Берлине, как проводилось разделение отобранных проб в Гааге перед отправкой этих материалов в сертифицированные лаборатории ОЗХО", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам дипломата, ОЗХО скрывает от России формулу вещества, которым якобы был отравлен блогер. Шульгин уточнил, что немецкие партнёры в своём ответе на последний запрос РФ воспроизвели формулировки из доклада ОЗХО об обнаружении в организме Навального "биомаркеров ингибитора холинэстеразы, имеющих схожие характеристики с характеристиками химических веществ из приложения 1.14А и 1.15А к Химической конвенции". Другой информации там не предоставили.
"Ответы нас не удовлетворяют, это псевдоответы. На большинство вопросов вообще не дали никаких ответов", — подытожил Шульгин.
Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Сейчас блогер находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
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