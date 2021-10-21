В России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида
Накануне, 20 октября, скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
За сутки в России от коронавируса умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
При этом за весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 227 389 летальных исходов.
Предыдущие двое суток в РФ также фиксировали суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Соответствующий указ уже подписан.
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