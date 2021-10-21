Шайба Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Вегасом" в НХЛ

"Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На девятой минуте хозяева вышли вперёд после гола шведского нападающего Вильяма Карлссона. После этого хоккеисты "Сент-Луиса" отличились трижды подряд — по шайбе забросили американец Брэндон Саад и россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Главной звездой встречи признали Тарасенко, на 50-й минуте ставшего автором победного гола. Шайба стала для него первой в сезоне.