Шайба Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Вегасом" в НХЛ
Россиянин вышел на пятое место по победным голам в истории клуба.
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"Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На девятой минуте хозяева вышли вперёд после гола шведского нападающего Вильяма Карлссона. После этого хоккеисты "Сент-Луиса" отличились трижды подряд — по шайбе забросили американец Брэндон Саад и россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
Главной звездой встречи признали Тарасенко, на 50-й минуте ставшего автором победного гола. Шайба стала для него первой в сезоне.
При этом российский форвард забил 36-й победный гол в карьере. По этому показателю он вышел на пятое место в истории "Сент-Луиса". Больше победных шайб за "Блюз" забрасывали Бретт Халл (70), Павол Демитра (45), Берни Федерко и Гарри Ангер (по 40).
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