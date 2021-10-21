В России новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 36 339 человек

В России выявили 36 339 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает федеральный оперштаб. Это максимальное число за всю пандемию. Общее число заболевших достигло цифры 8 131 164. Число вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки составило 25 895 человек. Доля выписанных пациентов, по данным оперштаба, снизилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

Накануне президент Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.



