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Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель "Нури"

Согласно плану, она должна выйти на орбиту через 16 минут.

21 октября, 08:35

Фото © kari.re.kr

С южнокорейского космодрома "Наро" стартовала ракета-носитель "Нури" — это первая ракета, полностью разработанная и произведённая Южной Кореей. Об этом сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Согласно плану, ракета должна выйти на орбиту через 16 минут после запуска. Момент пуска транслировался на официальных телеканалах.

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Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск ракеты был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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