Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель "Нури"

С южнокорейского космодрома "Наро" стартовала ракета-носитель "Нури" — это первая ракета, полностью разработанная и произведённая Южной Кореей. Об этом сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

South Korea’s Nuri rocket lifts off from Naro Space Centre. It’s the country’s first domestically made launch vehicle pic.twitter.com/duzJ6l132K — Sarwat Nasir (@SarwatNasir) October 21, 2021

Согласно плану, ракета должна выйти на орбиту через 16 минут после запуска. Момент пуска транслировался на официальных телеканалах.