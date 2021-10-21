Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель "Нури"
Согласно плану, она должна выйти на орбиту через 16 минут.
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С южнокорейского космодрома "Наро" стартовала ракета-носитель "Нури" — это первая ракета, полностью разработанная и произведённая Южной Кореей. Об этом сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.
South Korea’s Nuri rocket lifts off from Naro Space Centre. It’s the country’s first domestically made launch vehicle pic.twitter.com/duzJ6l132K— Sarwat Nasir (@SarwatNasir) October 21, 2021
Согласно плану, ракета должна выйти на орбиту через 16 минут после запуска. Момент пуска транслировался на официальных телеканалах.
Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск ракеты был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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