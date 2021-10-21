В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни
Ситуация с ковидом развивается по худшему сценарию, в ближайшие дни будут достигнуты исторические пики заболеваемости.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. По словам градоначальника, такие меры приняты из-за того, что ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по худшему сценарию.
"В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Собянина.
За последние сутки в столице выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. Из них госпитализирован 1531 человек, на ИВЛ находится 651 пациент, скончалось 77.
Ранее из-за роста заболеваемости ковидом в столице уже анонсировали ограничительные меры. Так, с 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Комментариев: 0