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В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

Ситуация с ковидом развивается по худшему сценарию, в ближайшие дни будут достигнуты исторические пики заболеваемости.

21 октября, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. По словам градоначальника, такие меры приняты из-за того, что ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по худшему сценарию.

"В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

За последние сутки в столице выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. Из них госпитализирован 1531 человек, на ИВЛ находится 651 пациент, скончалось 77.

Собянин: 86% умерших от коронавируса в Москве — пожилые

Собянин: 86% умерших от коронавируса в Москве — пожилые

Ранее из-за роста заболеваемости ковидом в столице уже анонсировали ограничительные меры. Так, с 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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