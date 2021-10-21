В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. По словам градоначальника, такие меры приняты из-за того, что ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по худшему сценарию.

"В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Собянина.