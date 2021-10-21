Дотянуться до звезды: Неизвестный прорвался на поле и захотел прикоснуться к Роналду после матча Лиги чемпионов
Встреча завершилась со счётом 3:2, а португалец стал автором решающего гола, который и принёс победу его команде.
Фото © Getty Images / Naomi Baker
Неизвестный болельщик прорвался на поле после матча Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта" и попытался прикоснуться к португальцу Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.
Фото © Getty Images / Matthew Ashton — AMA
По данным издания, убежать от внимательных стюардов фанат не смог. Через некоторое время они догнали его и повалили на землю. Однако болельщик успел добежать до своего кумира, который достаточно спокойно отреагировал на инцидент и продолжил путь в раздевалку.
Напомним, что МЮ отыгрался со счёта 0:2 в матче против "Аталанты" и сумел одержать вторую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Автором победного мяча стал именно Криштиану Роналду.
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