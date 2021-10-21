Неизвестный болельщик прорвался на поле после матча Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта" и попытался прикоснуться к португальцу Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, убежать от внимательных стюардов фанат не смог. Через некоторое время они догнали его и повалили на землю. Однако болельщик успел добежать до своего кумира, который достаточно спокойно отреагировал на инцидент и продолжил путь в раздевалку.