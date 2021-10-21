Главный тренер "Баварии" Нагельсман заразился коронавирусом

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, несмотря на то что сделал прививку. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

По возвращении в Мюнхен наставник "Баварии" отправится на самоизоляцию и не сможет присутствовать на нескольких ближайших встречах команды.