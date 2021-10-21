Главный тренер "Баварии" Нагельсман заразился коронавирусом
Он пропустил последнюю встречу своей команды против "Бенфики" в Лиге чемпионов.
Фото © Getty Images/Alex Gottschalk/DeFodi
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, несмотря на то что сделал прививку. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.
По возвращении в Мюнхен наставник "Баварии" отправится на самоизоляцию и не сможет присутствовать на нескольких ближайших встречах команды.
Добавим, что вчера он не находился на тренерской скамейке во время матча Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", который завершился победой немецкой команды со счётом 4:0.
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