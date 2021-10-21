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Главный тренер "Баварии" Нагельсман заразился коронавирусом

Он пропустил последнюю встречу своей команды против "Бенфики" в Лиге чемпионов.

21 октября, 09:03
<p>Фото © Getty Images/Alex Gottschalk/DeFodi</p>

Фото © Getty Images/Alex Gottschalk/DeFodi

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, несмотря на то что сделал прививку. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

По возвращении в Мюнхен наставник "Баварии" отправится на самоизоляцию и не сможет присутствовать на нескольких ближайших встречах команды.

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Добавим, что вчера он не находился на тренерской скамейке во время матча Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", который завершился победой немецкой команды со счётом 4:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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