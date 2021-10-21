Камеры засекли подозрительного мужчину у торгового центра под Воронежем перед взрывом
Дело расследуется по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В деле о взрыве в торговом центре в городе Павловске Воронежской области может появиться подозреваемый. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, перед ЧП в камеры видеонаблюдения в здании попал подозрительный мужчина.
Судя по видео, в 23:18 к окну кабинета бухгалтерии с улицы подошёл неизвестный. Он простоял там некоторое время, а затем ушёл. После этого в районе 23:30 часов в здании произошёл взрыв. Причина случившегося не установлена. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Напомним, взрыв прогремел в торговом центре "Атлас" города Павловск под Воронежем в ночь на 20 октября. Пожара не последовало. Было повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания, выбито окно и повреждён подвесной потолок. К расследованию ЧП подключилась ФСБ. Позднее на месте взрыва были обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона.
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