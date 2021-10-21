Камеры засекли подозрительного мужчину у торгового центра под Воронежем перед взрывом

В деле о взрыве в торговом центре в городе Павловске Воронежской области может появиться подозреваемый. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, перед ЧП в камеры видеонаблюдения в здании попал подозрительный мужчина.

Судя по видео, в 23:18 к окну кабинета бухгалтерии с улицы подошёл неизвестный. Он простоял там некоторое время, а затем ушёл. После этого в районе 23:30 часов в здании произошёл взрыв. Причина случившегося не установлена. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".