Блогер из Екатеринбурга организовал "Игру в кальмара" среди подростков на деньги
"Надзиратели" в красных комбинезонах "убивали" проигравших из пейнтбольного ружья и водяного пистолета.
Кадр из видео © YouTube / HIMan
Блогер Андрей Ширгин из Екатеринбурга настолько впечатлился новым южнокорейским сериалом "Игра в кальмара", что снял для YouTube-канала HiMan её собственную версию. В состязаниях приняло участие 100 подростков.
Часть ролика снималась рядом с местной школой № 131. Затем игроки отправились на пустырь, где участники в белой униформе воссоздали все шесть состязаний. "Надзиратели", одетые в красные комбинезоны, "убивали" проигравших из пейнтбольного ружья и водяного пистолета. В ходе игры школьники воссоздали "Тише едешь — дальше будешь" и "Сахарные соты". Согласно правилам первого испытания, нужно добежать до финиша, пока "надзиратель" произносит фразу "Тише едешь — дальше будешь". В "Сахарных сотах" участники должны были вырезать из сахарного блина фигуру, не разломав её, пишет "Типичный Екатеринбург".
Для остроты состязались подростки за деньги. Блогер рассказал, что за каждого выбывшего игрока призовой фонд пополнялся на 1000 рублей. Победителю досталось 99 тысяч рублей.
Ранее графический дизайнер показал "Игру в кальмара" между девятиэтажек. В ней игрокам нужно добраться с крыши одного здания до другого, прыгая по хрупким стёклам.
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