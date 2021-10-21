Блогер из Екатеринбурга организовал "Игру в кальмара" среди подростков на деньги

Часть ролика снималась рядом с местной школой № 131. Затем игроки отправились на пустырь, где участники в белой униформе воссоздали все шесть состязаний. "Надзиратели", одетые в красные комбинезоны, "убивали" проигравших из пейнтбольного ружья и водяного пистолета. В ходе игры школьники воссоздали "Тише едешь — дальше будешь" и "Сахарные соты". Согласно правилам первого испытания, нужно добежать до финиша, пока "надзиратель" произносит фразу "Тише едешь — дальше будешь". В "Сахарных сотах" участники должны были вырезать из сахарного блина фигуру, не разломав её, пишет "Типичный Екатеринбург".