Спародировавшую Ирину Волк актрису отправили в колонию

43-летняя актриса раньше имела проблемы с законом. Так, в апреле 2017 года она по УДО вышла из колонии в Хабаровском крае, где отбывала срок по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2020 года суд установил за ней административный надзор. Однако женщина свободно игнорировала все ограничения. На неё не раз составляли административные протоколы. Когда их накопилось много, дело дошло до уголовной статьи. Суд признал актрису виновной по статье "Неоднократное несоблюдение административных ограничений" и приговорил к трём месяцам колонии общего режима.