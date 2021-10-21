Спародировавшую Ирину Волк актрису отправили в колонию
Ранее артистка уже успела побывать в местах не столь отдалённых за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Фото © Instagram / barakuda_usk
Актриса Лариса Кривоносова, спародировавшая официального представителя МВД РФ Ирину Волк в роликах интернет-проекта о "депутате" из Уссурийска Виталии Наливкине, приговорена к трём месяцам в колонии. Об этом говорится в вердикте Уссурийского суда.
43-летняя актриса раньше имела проблемы с законом. Так, в апреле 2017 года она по УДО вышла из колонии в Хабаровском крае, где отбывала срок по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2020 года суд установил за ней административный надзор. Однако женщина свободно игнорировала все ограничения. На неё не раз составляли административные протоколы. Когда их накопилось много, дело дошло до уголовной статьи. Суд признал актрису виновной по статье "Неоднократное несоблюдение административных ограничений" и приговорил к трём месяцам колонии общего режима.
Ранее Лайф рассказывал, что Кривоносову обвинили в незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. На заседании суда она полностью признала вину. Кроме того, суд обязал актрису выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.
Комментариев: 0