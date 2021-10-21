В Москве вводятся QR-коды для посещения театров и музеев

В Москве с 28 октября вводятся QR-коды для посещения театров и музеев. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном в четверг на сайте mos.ru.

"Посещение театров и музеев допускается при условии соблюдения требований по использованию QR-кодов <...> а также при условии одновременного присутствия не более 70% посетителей от общей вместимости и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — отмечено в документе.