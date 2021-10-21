В Москве вводятся QR-коды для посещения театров и музеев
С 8 ноября по тому же принципу будут пускать на концертные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия численностью более 500 человек.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В Москве с 28 октября вводятся QR-коды для посещения театров и музеев. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном в четверг на сайте mos.ru.
"Посещение театров и музеев допускается при условии соблюдения требований по использованию QR-кодов <...> а также при условии одновременного присутствия не более 70% посетителей от общей вместимости и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — отмечено в документе.
В указе говорится, что с 8 ноября, когда посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается только при условии соблюдения требований по использованию QR-кодов и масочного режима.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. После этого Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
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