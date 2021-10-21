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Новые ограничения в Москве: QR-коды, режим нерабочих дней, закрытие кафе и ресторанов

В столице за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. Чтобы снизить динамику заболеваемости, в городе вводятся специальные меры.

21 октября, 09:39

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Из-за повышения заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений.

  • Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи.
  • Закрываются кинотеатры, концертные залы, цирки.

С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации:

  • посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных, зрелищных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается только по QR-коду и в масках;
  • сервисам, оказывающим гражданам очные услуги, рекомендуется самостоятельно принять решение об использовании QR-кодов.
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Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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