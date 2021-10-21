Новые ограничения в Москве: QR-коды, режим нерабочих дней, закрытие кафе и ресторанов
В столице за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. Чтобы снизить динамику заболеваемости, в городе вводятся специальные меры.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Из-за повышения заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений.
- С 28 октября по 7 ноября 2021 года в Москве устанавливаются нерабочие дни. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла.
- На этот период в столице закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости.
- Кафе и рестораны принимать посетителей в этот период не будут.
- Закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги гражданам, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны.
- Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи.
- Закрываются кинотеатры, концертные залы, цирки.
- Театры и музеи можно посещать только по QR-кодам.
С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации:
- посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных, зрелищных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается только по QR-коду и в масках;
- сервисам, оказывающим гражданам очные услуги, рекомендуется самостоятельно принять решение об использовании QR-кодов.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.
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