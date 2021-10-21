Названы судьи центрального матча 12-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак"

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым будет работать на центральном матче 12-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Иванову будут Владислав Назаров и Максим Ковалёв, резервным судьёй назначен Евгений Кукуляк. За работу системы VAR будет отвечать Алексей Сухой, а его ассистентом станет Роман Усачев.