НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы судьи центрального матча 12-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак"

Встреча состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

21 октября, 09:30
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым будет работать на центральном матче 12-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Иванову будут Владислав Назаров и Максим Ковалёв, резервным судьёй назначен Евгений Кукуляк. За работу системы VAR будет отвечать Алексей Сухой, а его ассистентом станет Роман Усачев.

Не хватило пары минут: "Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

Не хватило пары минут: "Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

Добавим, что матч "Зенит" — "Спартак" состоится в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1