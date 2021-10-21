Названы судьи центрального матча 12-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак"
Встреча состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым будет работать на центральном матче 12-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Помогать Иванову будут Владислав Назаров и Максим Ковалёв, резервным судьёй назначен Евгений Кукуляк. За работу системы VAR будет отвечать Алексей Сухой, а его ассистентом станет Роман Усачев.
Добавим, что матч "Зенит" — "Спартак" состоится в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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