"Попила чай и всё": Убийца школьницы в Вологде открестилась от расправы и рассказала о мужчинах в квартире
По словам женщины, две девочки раздавали на улице листовки, она решила пригласить их к себе, чтобы угостить.
Фото © Пресс-служба судов Вологодской области
40-летняя Ульяна Ланская, арестованная до 18 декабря по подозрению в убийстве девочки, озвучила свою версию произошедшего после заседания в Вологодском городском суде. Видео её рассказа было опубликовано на ютуб-канале пресс-службы судов области.
По словам женщины, две девочки раздавали на улице листовки, она пригласила их к себе, чтобы попить чай. Угостившись, одна школьница ушла, а другая решила остаться. Ланская утверждает, что после этого пошла в огород, а девятилетняя девочка осталась в квартире, где также находились некие мужчины-алкоголики, снимавшие раньше квартиру у подозреваемой. Прошлые признательные показания подсудимая объяснила тем, что ей всё равно "скоро умирать" из-за рака.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. 18 октября стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. Ланская ранее призналась, что много раз ударила девочку ножом.
Комментариев: 0