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Главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов покинул свой пост

Исполнять обязанности наставника латышской команды на ближайший матч будет Валерий Кулибаба.

21 октября, 09:37
<p>Фото © ХК "Динамо Рига"</p>

Фото © ХК "Динамо Рига"

Главный тренер хоккейного "Динамо" из Риги Сергей Зубов принял решение покинуть свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении указывается, что стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию. На ближайший матч "Динамо" против "Северстали" выведет Валерий Кулибаба.

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Отметим, что рижское "Динамо" сейчас располагается на восьмом месте в Западной конференции КХЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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