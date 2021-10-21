Главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов покинул свой пост

Главный тренер хоккейного "Динамо" из Риги Сергей Зубов принял решение покинуть свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении указывается, что стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию. На ближайший матч "Динамо" против "Северстали" выведет Валерий Кулибаба.