Главный тренер рижского "Динамо" Сергей Зубов покинул свой пост
Исполнять обязанности наставника латышской команды на ближайший матч будет Валерий Кулибаба.
Фото © ХК "Динамо Рига"
Главный тренер хоккейного "Динамо" из Риги Сергей Зубов принял решение покинуть свой пост по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.
В сообщении указывается, что стороны решили разорвать договор по обоюдному согласию. На ближайший матч "Динамо" против "Северстали" выведет Валерий Кулибаба.
Отметим, что рижское "Динамо" сейчас располагается на восьмом месте в Западной конференции КХЛ.
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