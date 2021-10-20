"Эта информация не должна попасть в прессу": Почему в СССР умолчали о разбившемся самолёте в 1986 году Оглавление Борьба за жизнь Последствия Засекреченная информация 35 лет назад во время посадки пилоты Ту-134 поспорили сделать это вслепую, погубив 70 пассажиров. 32561 32561 Ту-134А предприятия "Аэрофлот", идентичный разбившемуся. Фото © Wikipedia

20 октября 1986 года в самарском (бывший Куйбышев) аэропорту Курумоч потерпел крушение самолёт Ту-134, который следовал по маршруту Свердловск — Куйбышев — Грозный. В результате аварии при приземлении погибли 66 пассажиров и четыре члена экипажа, среди 24 выживших оказался командир экипажа Александр Клюев, который поспорил со вторым пилотом, что сможет посадить самолёт вслепую, то есть ориентируясь только на показания приборов.

Для этого он закрыл шторкой все окна в кабине со своей стороны и продолжил посадку. Удивляет, что ни второй пилот, ни штурман не стали его останавливать, несмотря на то что тот грубо нарушил правила техники безопасности. Мало того, они даже не схватили штурвал самолёта, когда Клюев начал свой "страшный эксперимент".

Но командир переоценил свои возможности и резко повёл авиалайнер на снижение. Его не остановил даже заработавший сигнал, предупреждавший об опасном сближении с землёй. Хотя по инструкции он должен был ещё на высоте быстро принять решение прекратить снижение и пойти на второй круг, но вместо этого продолжал снижаться. Только в последнюю секунду бортмеханик всё-таки очнулся и стал убирать злополучную шторку, но не успел.

Борьба за жизнь

Последствия катастрофы самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

Бездействующий экипаж в тот момент тоже схватился за штурвал, но судно рухнуло на бетонку, переломив все стойки шасси и заскользив на брюхе. Двигаясь таким образом по бетону, самолёт перевернулся через правое крыло, которое полностью отвалилось. А потом сошёл с полосы вбок, перевернулся и раскололся на две части.

В результате удара о землю самолёт тут же загорелся. Пожар возник сильный, поэтому погибли более половины пассажиров и часть экипажа. Члены экипажа, находившиеся в кабине, при посадке получили лишь лёгкие травмы, но, пытаясь помочь пассажирам, погибли сами.

Среди них был второй пилот Геннадий Жирнов. Он понял, что они натворили, и, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, побежал вытаскивать пассажиров из горящей машины, в результате чего погиб.

По рассказам выживших, перед тем как самолёт загорелся, был слышен сильный шум, а потом в борту образовалась дыра. Все, кто был в сознании, тут же выпрыгнули в это отверстие. Ещё несколько пассажиров пытались выбраться через люк в хвостовом отсеке, но это оказалось невозможно, так как огонь превратил его в "печную трубу". В результате остальные пассажиры сгорели.

Последствия

Последствия катастрофы самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

Пожарная и аварийно-спасательные службы приехали быстро, но помочь уже не смогли. Все — и родственники погибших, и власти — обвиняли спасателей в нерасторопности и непрофессионализме. Сбор тел погибших и отправку их в морг возложили на милицию и спасателей. Обгоревшие и закопчённые тела вытаскивали очень долго. По воспоминаниям спасателей, на борту были и дети, выносить их тела было особенно тяжело.

Всего в том рейсе летело 94 человека, 70 из которых сгорели заживо. Как потом показало расследование, погибших оказалось больше, чем зарегистрированных пассажиров. Шесть неучтённых граждан летели зайцами. Капитан экипажа Клюев в той страшной аварии уцелел.

Засекреченная информация

Последствия катастрофы самолёта Ту-134 в Куйбышеве 20 октября 1986 года. Фото © В.В. Фрыгина / tushinetc.livejournal.com

Грохот потерпевшей крушение машины был слышен по всей округе, но специальные службы сразу же предупредили всех, чтобы не было утечки информации. В то время вообще старались не распространяться о страшных событиях.

Процесс по делу командира экипажа Александра Клюева проходил в Москве без присутствия журналистов. Поначалу виновник не признавал своей вины, но потом при предъявлении суду записей чёрного ящика во всём признался, его приговорили к 15 годам заключения. В дальнейшем после ходатайств осуждённого в Верховный суд СССР дело было пересмотрено, срок заключения сократился до шести лет. Власти не захотели разглашать причины такого чудовищного поступка. Это, по мнению ряда экспертов, могло похоронить репутацию "Аэрофлота".

По словам историков, причина была и в том, что необходимо было поддерживать миф о том, что "в Советском Союзе самолёты не падают". Распространявшие его советские чиновники хотели доказать миру, что то, что производится в СССР, имеет стопроцентное качество, а уж тем более самолёты. Поэтому и было принято решение не разглашать информацию о катастрофе.

Авторы Татьяна Богданова