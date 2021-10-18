20 лет назад Украина сбила российский Ту-154 авиакомпании "Сибирь" Трагедия произошла 4 октября 2001 года над Чёрным морем, в 232 километрах от города Сочи. Российский пассажирский лайнер совершал рейс 1812 по маршруту Тель-Авив (Израиль) – Новосибирск. 17 октября, 21:40 Борт RA-85693. Фото © masterok.livejournal.com

На борту российского судна находилось 66 пассажиров – граждан России и Израиля и 12 членов экипажа. Погибли все. По выводам, сделанным Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), самолёт был сбит украинской зенитной ракетой 5В28, выпущенной с ЗРК дальнего радиуса действия С200 "Ангара", которую запустили украинские военные из 96-й ракетной бригады во время учений в Крыму.

Прерванный полёт

Позже будет установлено, что злополучная ракета была запущена в 13:41:20 по московскому времени. Её целью должна была стать мишень Ту-143 "Рейс", находящаяся в этот момент в 28 километрах от места старта ракеты. Однако в небе мишень оказалась не одна — на том же курсе летел и российский лайнер, только, в отличие от цели, он находился на 230 километров дальше. Никто ещё не знал, что пассажирам самолёта и его экипажу осталось жить только 220 секунд. Ракета по каким-то весьма странным причинам (вероятнее всего из-за ошибки оператора ЗРК) сразу же навелась на российский Ту-154 и настигла самолёт на высоте в 11 100 метров. Все, кто находился на борту, были обречены.

С-200. Фото © wikipedia

В 13:45 по Москве система автоматизированного управления воздушным движением "Стрела" приняла звуковой сигнал — какой-то самолёт пытался выйти на связь. Но единственное, что зафиксировали бесстрастные приборы, — это крик пилота. В следующие 45 секунд слышались отдельные вскрики членов экипажа, среди которых отчётливо можно было расслышать только два слова — "куда пропала...", одновременно с этим самолёт исчез с экранов радара. Экипаж самолёта Ан-24, летевший в этой же части Чёрного моря, сообщил, что видел яркую вспышку высоко в небе как раз там, где находился лайнер. Стало ясно: случилось непоправимое.

Поиски

Как только стало известно о катастрофе, в район падения лайнера вышли пограничные корабли, сухогрузы и спасательные буксиры. На берегу в боевой готовности находился вертолёт с медиками, но он так и не поднялся в воздух — выживших не было.

Множество судов разного назначения участвуют в поисковых работах на Чёрном море в районе гибели 4 октября российского лайнера Ту-154. Фото © ТАСС / Клюшкин Виктор

Спасатели нашли тела только 14 человек из 78, находившихся на борту. Остальных поглотила пучина — в месте падения самолёта глубина моря составляет больше двух километров, дно покрывает 5–6 метров ила. Силами спасателей и тралами были подняты части тел, 404 обломка самолёта, личные вещи погибших, но чёрный ящик так и не был найден — он остался на дне моря. Никогда не был найден и фюзеляж самолёта. Но когда эксперты собрали из обломков почти четвёртую часть напольного покрытия лайнера, причина катастрофы стала очевидной: в полу салона насчитали не менее 183 отверстий от поражающих элементов ракеты, всего же было насчитано 460 пробоин. Но главное — были найдены поражающие элементы ракеты — стальные шарики, которые бесспорно доказывали: самолёт был сбит ракетой ПВО.

Отработанные версии

Расследование катастрофы отрабатывало все версии. Была проверена возможность теракта, были проверены биографии всех погибших пассажиров. Версию о террористе-смертнике пришлось отбросить как несостоятельную. Затем эксперты проработали версию о случайном взрыве на борту, который мог произойти, например, в результате утечки топлива. Однако техническое состояние лайнера не вызывало нареканий. Экипаж тоже был опытным и хорошо обученным.

Предметы (на снимке), найденные в Чёрном море на месте катастрофы самолёта Ту-154, поступают в распоряжение экспертов для изучения. Фото © ТАСС / Клюшкин Виктор

Тогда возникла третья версия, которая и оказалась правдой, — лайнер сбили ракетой. Первыми эту версию в эфире высказали журналисты телекомпаний CBS и CNN, которые напрямую обвинили в этом украинских военных и учения, которые они проводили. Украинцам под давлением доказательств ничего не оставалось, как признать: да, учения были, ракеты запускали. Правда, они тут же пошли на попятную.

Такие разные выводы

Экспертиза российской стороны показала: пассажиры лайнера погибли в результате баротравмы. После попадания ракеты в самолёт на борту возник пожар – в лёгких у погибших был обнаружен угарный газ. Глава российской экспертной комиссии Владимир Рушайло заявил, что катастрофа произошла из-за зенитной ракеты, которая взорвалась в нескольких метрах над самолётом.

Родственники погибших пассажиров самолёта ТУ-154 (на снимке), сбитого украинской ракетой, на борту катамарана "Дагомыс", вышедшего из порта Сочи в открытое море к месту трагедии, где они опустили в воду Чёрного моря цветы. Фото © ТАСС / Клюшкин Виктор

К такому же выводу пришла и комиссия МАК. Под давлением общественности украинцы признали, что "украинская ракета могла быть причиной гибели самолёта", и министр обороны Украины даже принёс извинения родным погибших, однако тоже со скользкой формулировкой: "...причины трагедии до конца пока не установлены". Тем временем эксперты МАК заявили, что нашли пять фрагментов зенитной ракеты, а данные РЛС доказали: ракета была запущена из района Феодосии. Эти обстоятельства, казалось бы, не оставляли пространства для манёвров, но Украина не была бы Украиной, если даже в таком случае не стала бы отпираться.

Когда все данные российской экспертизы и экспертизы МАК были отправлены в Генпрокуратуру Украины, проверка данных была поручена экспертам из Киевского НИИ судебных экспертиз и Харьковского университета воздушных сил, которые не имели опыта подобных расследований. Они пришли к выводу, который был удобен украинцам: да, это могла быть ракета, но... это была какая-то другая ракета, не наша. 20 сентября 2004 года уголовное дело на Украине было закрыто.

Тем не менее и у Израиля, и у России были претензии к этой стране. Для их урегулирования Украина выплатила родным погибших в России 7 809 660 долларов, а родным погибших в Израиле — 7 500 000 долларов. Сделано это было ex gratia, то есть страна так и не признала своей вины. Частные иски родственников погибших остались без удовлетворения, не удовлетворили суды Украины и иска авиакомпании "Сибирь", которая хотела, чтобы ей возместили стоимость утраченного имущества. Судебные заседания шли 7 лет, в 2012 году суд вынес отказ, не усмотрев в катастрофе вины киевских вояк.

Мемориал рейса 1812. Фото © masterok.livejournal.com

Позже выяснится: при транспортировке вещдоков из России на Украину пропали металлические шарики — поражающие элементы старой советской ракеты 5В28 от ЗРК "Ангара", неоспоримо доказывающие вину украинцев. Дело в том, что эксперт, который отвечал за доставку, попал в ДТП и сам едва выжил, а вещдоки очень удачно для украинцев пропали. Скорее всего, были украдены.

Авторы Майя Новик