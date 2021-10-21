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В московских детсадах и школах объявили каникулы с 28 октября

Для малышей, которых не с кем оставить дома, в городских детсадах будет организована работа дежурных групп.

21 октября, 09:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с принятым ранее указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях, объявил о каникулах в детских садах и школах столицы с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

"Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп", говорится в сообщении на сайте мэра.

Также Собянин сообщил, что приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

Также в Москве с 28 октября по 7 ноября закрывают кафе, фитнес-клубы, кинотеатры. Уточняется, что медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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