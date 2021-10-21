В московских детсадах и школах объявили каникулы с 28 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с принятым ранее указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях, объявил о каникулах в детских садах и школах столицы с 28 октября по 7 ноября 2021 года.

"Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп", — говорится в сообщении на сайте мэра.

Также Собянин сообщил, что приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.