Песков ответил на вопрос о предложении не включать госСМИ в список иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции относительно законопроекта Министерства цифрового развития и связи, в котором предлагается позволить государственным СМИ избежать включения в реестр иноагентов.

"Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от Министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идёт о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения", — добавил представитель Кремля.

Ранее Минюст включил в список иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа"* и АО "РС-Балт"*. Теперь при публикации материалов они обязаны маркировать их соответствующим образом.