НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков ответил на вопрос о предложении не включать госСМИ в список иноагентов

Он призвал дождаться официальных разъяснений от Минцифры, которое выступило с данной инициативой.

21 октября, 09:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции относительно законопроекта Министерства цифрового развития и связи, в котором предлагается позволить государственным СМИ избежать включения в реестр иноагентов.

"Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от Министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идёт о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения", — добавил представитель Кремля.

Минюст внёс Bellingcat, MNews и девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внёс Bellingcat, MNews и девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Ранее Минюст включил в список иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа"* и АО "РС-Балт"*. Теперь при публикации материалов они обязаны маркировать их соответствующим образом.

* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1