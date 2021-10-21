Песков ответил на вопрос о предложении не включать госСМИ в список иноагентов
Он призвал дождаться официальных разъяснений от Минцифры, которое выступило с данной инициативой.
Фото © Pixabay
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции относительно законопроекта Министерства цифрового развития и связи, в котором предлагается позволить государственным СМИ избежать включения в реестр иноагентов.
"Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от Министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идёт о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения", — добавил представитель Кремля.
Ранее Минюст включил в список иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа"* и АО "РС-Балт"*. Теперь при публикации материалов они обязаны маркировать их соответствующим образом.
* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.
Лента новостей
"Заказал себе борт, лечу один!": Россиянин купил билет в экономкласс и оказался единственным пассажиром в самолёте
сегодня в 09:42
Новые ограничения в Москве: QR-коды, режим нерабочих дней, закрытие кафе и ресторанов
сегодня в 09:39
"Попила чай и всё": Убийца школьницы в Вологде открестилась от расправы и рассказала о мужчинах в квартире
сегодня в 09:29
Комментариев: 0